譚耀宗：議員如沒履行職責證據確鑿應考慮DQ　郭榮鏗：冀兩辦提出違誓言證據 (12:11)

譚耀宗稱，立法會反對派利用選主席程序拖延半年，現時利用其身分濫權，阻礙立法會工作正常進行，影響立法會工作差不多停擺。被問到以往公職人員行為失當罪一般涉及收受利益，郭榮鏗此事是否達至這程度，譚耀宗稱，令立法會不能正常運作屬失職，他又說，不是馬上要起訴郭榮鏗，但對方至少要「收手」。

他又認為，議事規則委員會應商討修改議事規則，防止再有立法會數月未能選出主席等同類事件出現。

郭榮鏗在同一節目稱，遺憾中央部門高調干預香港內部事務，《基本法》列明中央部門不應該亦不可以干預香港內部事務，昨日兩辦做法違反《基本法》，破壞一國兩制。他續稱，公職人員行為失當罪是刑事法例，希望兩辦清楚提出證據，指出他違反誓言哪部分，以及如何為自己私利、如何嚴重失當。他又說，或許可以尋求政治解決方法，不是透過法律程序解決政治問題。

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