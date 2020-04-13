陳易希伙製衣商推布口罩　可重用50次 (15:30)

新型冠狀病毒疫情未受控，口罩成日用品。Bull.B Tech創辦人陳易希與紡織製衣商合作製造「100nm」可重用口罩，稱口罩可清洗重用50次，並設計紫外線口罩消毒袋。團隊每周生產5萬個口罩，周三（15日）起可於網上預售，預計5月初發貨，售價為180元。
陳易希與香港製衣商麗通控股有限公司用兩個多月研發出「100nm」可重用口罩，並曾與科大海洋科學系副教授劉振鈞團隊合作，進行數十次種菌過濾比較測試，結果顯示可過濾不小於0.3微米粒子，但並未進行病毒測試。
口罩分3層，分別為光觸媒塗層運動布料、熔噴無紡布濾芯及親膚性布料，最外層的光觸媒塗層經紫外線照射後會釋放負離子，並將有機物如細菌或病毒，分解成無害物質，如二氧化碳及水，有助殺菌及防菌。濾芯則已達至KN95口罩標準及PM2.5微粒子過濾效率，使用者除下濾芯，以清水及梘液清洗口罩，可重用50次。
另外，陳易希團隊亦推出紫外線口罩消毒袋，內置紫外光燈，用家將口罩放入袋中，按下按鈕，可為口罩表面消毒。口罩將連同消毒袋及10張濾芯發售，公眾周三起可於網上預訂，口罩5月初會於卓悦發售。
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