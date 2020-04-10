楊潤雄為小學「引薦」口罩商被質疑　教育局：致力協助洽商 (20:25)

楊潤雄在facebook表示，鑑於中童口罩供應較緊張，局方早前引薦狄志遠團隊（SOSo Mask）與小學學界洽商，學校可購買作校本儲備，亦可代有需要的學生家長訂購。楊潤雄出席了資助小學校長會和狄志遠團隊的簽署協議儀式。

中童口罩每個售3元 料4月底開始到貨

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，製作中童口罩的廠商不多，而且要確保供貨穩定、信譽良好，故知道很多學校不敢貿然訂購。他說，早前已希望政府統籌學校找口罩貨源，後來收到局方聯絡，表示狄志遠團隊願意製作中童口罩，故促成合作。他透露，一個中童口罩售價為3元，料最快4月底可收到第一批貨。他稱學校及家長很心急，形容找到貨源「個心定了」。

教育界立法會議員葉建源表示，對於教育局長「引薦」口罩商感到「好特別」，質疑若有其他廠商亦製造中童口罩，局方會否同樣推薦，盼局方回應有關考慮因素。葉建源本身是香港家庭教育學院董事，但他稱沒有參與和學界洽談的情況。

教育局回覆稱，鑑於早前收到小學學界反映採購兒童口罩時遇到極大困難，教育局遂致力提供協助，包括聯繫學校議會及本港生產兒童口罩的機構，讓雙方直接洽商，局方沒有參與雙方往後的合作討論；學校在運用政府津貼購置物料時，須按照既定採購指引及程序。

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