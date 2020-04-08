員佐級會反對查選民冊　遭高院裁定敗訴 (16:00)

【16:00】員佐級協會主席林志偉表示，會研究判辭再決定是否上訴。記協主席楊健興則歡迎法庭裁決，認為判決肯定傳媒的工作，若傳媒不能查閱選民登記冊，許多關乎「種票」的新聞將無法揭露曝光。

法官周家明在判辭中指出，任何人行使憲法權投票前，必先填寫附有個人資料的登記申請表，亦必須同意資料刊登在選民登記冊上，供大眾查閱。

周官續指出，無證據顯示有人利用選民登記冊對警員「起底」，基於選舉必須是公開、公平、公正，故駁回申請。

【14:40】申請人為警察隊員佐級協會和匿名者「AA」，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉登記主任，介入人為香港記者協會。上訴庭早前就公開選民登記冊批出臨時禁制令，直至司法覆核有結果為止。

申請書指出，因修訂《逃犯條例》引發的示威，令警隊和示威者產生顯著爭議，多名警員和家人的個人資料遭「起底」，並在連登、facebook、Telegram頻道等網上討論區和社交媒體公開。申請人認為，選舉事務處容許公眾和候選人查閱選民姓名和地址做法，變相令警員姓名和登記地址同樣可供公眾查閱，有違私隱。

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