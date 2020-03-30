兩男違檢疫分別囚6周及10天　有被告稱苦悶欲往內地玩被官斥極自私 (14:13)

政府上月規定從內地抵港者須進行強制檢疫14天，命令生效5日後已有人違反，遭當局發出「違反檢疫期間的限制」傳票，兩名被告今（30日）在西九龍裁判法院承認控罪，裁判官斥其中一人只因檢疫其間感沉悶，故「想到內地玩下」的做法「自私到極點」，向兩人分別判囚6周及10天。
被告謝永鈺被控於上月12日，無合理辯解下，在未獲衛生署長授權人員的許可下，違反檢疫期間的限制，即離開荃灣梨木樹邨的單位。他在庭上說，因得悉母親生病，當日打算前往探望。
另一被告黃義強則被控上月13日違反檢疫令，離開位於深水埗南昌邨的單位，他警誡下稱因檢疫時感「非常悶，想到內地玩下。」
主任裁判官羅德泉表示，本港疫情於案發時已非常嚴重，負責防疫的工作人員和救治病人的醫護人員日以繼夜工作，阻止疫情擴散，及保障市民健康，惟除了他們的付出外，亦需要眾人配合，才能對抗嚴峻的疫情，批評被告離開住所的行為增加對大眾的危險性，行為「不負責任」。
羅官又斥黃義強因隔離期間感沉悶，欲離港遊玩的做法「自私到極點」，認為兩宗案件均以監禁式刑罰絕對恰當，分別判黃義強和謝永鈺囚6周和10天。
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