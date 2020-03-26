調查：失業人數升近4倍　樂施會促政府發短期津貼 (14:14)

調查在本月16日至22日透過電話，訪問了364名基層市民。受訪者中，失業人數由農曆新年前的32人，升至161人，而全職者則由新年前的128人，跌至不足一半的50人。有三成受訪者稱失業因僱主或介紹人沒提供工作機會，因公司裁員而失業的人亦佔約兩成。

陳先生（化名）原為兼職茶餐廳樓面，一星期工作6天，月入約7500元，但1月底開始被要求少上班一天，2月中時更被裁員，隨後只能靠「尾糧」過活。他住於劏房牀位，平日吃杯麵及麵包充饑，現已將積蓄耗盡，也未能找到工作。

樂施會香港項目經理黃碩紅表示，疫情對飲食、零售及運輸業影響最大，不少僱主在生意低迷下第一時間裁員，甚至要求僱員簽自願離職書，認為政府緩助失業者迫在眉睫，建議政府向他們派發不少於6個月、每月約5800元的短期失業津貼，並盡快將新冠肺炎列入職業病範圍，以及研究設立失業保險制度。

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