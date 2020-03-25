22歲女警初步確診　消息：曾與4警區逾30警同場練燒槍 (21:05)

【21:05】據了解，初步確診的女警姓鄭，昨早8時許曾到位於荃灣的新界南總區室內練靶場訓練燒槍，其後感不適並求醫，現時留醫明愛醫院。據了解，約30多名警員與該女警同場訓練燒槍，分別來自深水埗警區、油尖警區、葵青警區及西九龍交通部。

消息稱，警方得悉女警初步確診後，即時要求與其同場訓練燒槍的警員，以及與女警同隊的巡邏小隊警員留家隔離，不會與市民接觸，涉及80至90多名警員。警方正等候衛生防護中心指示。

消息稱，該女警本月22日上班、23日放假，相信在警務工作有接觸他人，但工作期間有戴口罩，警方正了解其當值及工作行蹤。

【19:25】警方稱，在沒有衛生防護中心進一步評估前，與該警員駐守同一小隊的所有警務人員將不會安排與市民接觸。警方高度關注事件，會繼續與衛生署保持緊密聯絡，積極配合署方作病理學追蹤，包括主動提供該警員近日工作紀錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

【17:10】消息指出，一名軍裝巡邏小隊的女警初步確診新型冠狀病毒。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今（25日）在記者會確認，一名22歲女警初步確診感染新型冠狀病毒，她無外遊紀錄。

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