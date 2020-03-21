抵港者亞博等檢測結果6小時　稱場內有人「咳得幾犀利」 (15:45)

經檢測呈陰性，可離開亞博的大學生歐先生從芬蘭赫爾辛基回港，入境前於申報表報稱自己「有少少咳」，故有關人員安排他轉到亞博檢測病毒。他說，每個等候檢測結果的人只有一張桌子供放置物品，獲分發三文治及水等食物，彼此前後左右隔離約3米。他稱，有在場者「咳得幾犀利」，但在其逗留亞博期間沒有人檢測呈陽性被送往醫院。歐先生在亞博等候了約6小時，形容過程「都幾辛苦」，既要擔心檢測結果，又要擔心如何向家人交代情況，「心情都幾複雜」。

另一檢測結果呈陰性的留學生Joseph亦於亞博等候結果約6小時。他上周曾到倫敦旅遊，近日到過紐約，入境香港時申報已咳嗽數周，其後轉到亞博接受檢測。他稱，自己從美國乘搭長途機回港，又於亞博等候6小時，十分疲累。他表示，場內的座位均已消毒，儀器也有用膠袋密封，場館十分清潔。他形容本港防疫工作「very impressive（非常好）」，認為本港及其他亞洲地區，包括新加坡及台灣的抗疫工作普遍不錯，英、美等國家可借鑑。

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