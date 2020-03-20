【春分‧二十四節氣】春分賞蝶正合時　專家推介三大觀蝶熱點 (09:15)

觀蝶地點推介：城門、大埔滘

香港孕育近三百種蝴蝶，數量約為全中國的十分之一，因此得到「蝴蝶天堂」的美譽。盧詠鋒推介，在抗疫期間往郊外遠足觀蝶，可前往兩個交通便利的山徑：城門郊野公園（城門）及大埔滘自然護理區（大埔滘）。城門設有賞蝶園及蝴蝶園，因園區種植了幼蟲喜愛的食料植物及成蟲最愛的開花蜜源植物，吸引蝴蝶覓食、產卵，常見品種為裳鳳蝶和紅珠鳳蝶。大埔滘則因野花繁盛，常見有絹斑蝶、酢醬灰蝶和古樓娜灰蝶吸食花蜜。

九龍公園或可賞虎斑蝶

盧詠鋒指出，香港不同區域有八成蝴蝶的品種重疊，主要出現在成熟的樹林邊陲，尤其林邊多花、開揚的位置觀蝶較為理想，反而樹林中央則未必多見。而市區的九龍公園則因是城市巨肺，加上同樣種植了幼蟲食料植物和成蟲蜜源植物，有機會見到巴黎翠鳳蝶、虎斑蝶、擬旖斑蝶等造訪。

晴天出發 觀蝶宜從後觀察

不同蝶科有不同習性，盧詠鋒稱牠們沒有嘴巴，只得一條吸管攝取流質。因此在山上如見到一隻蝴蝶停下來，通常牠正在吸啜花蜜，或吸地面的水、腐果、鳥糞以攝取礦物質。如果遇見兩隻蝴蝶在追逐，多是在求偶。他提醒，見到蝴蝶時要放慢腳步觀察，保持約一米距離，否則有機會嚇倒牠。想走近一點觀賞或拍照，可從其背後走近，切勿走近頭部，因為蝴蝶眼睛只看到黑白影像，接近頭部會察覺光影移動令其受驚。

盧詠鋒建議行山賞蝶前，最好先查閱相關書籍或圖集對其有初步認識，並帶備相機、望遠鏡作遠距離觀察。此外，出發前一定要留意天氣，他解釋蝴蝶是冷血動物，要吸收足夠熱能才會令牠們活躍起來，所以選擇晴天出行較易遇見，多雲或大風都會影響牠們的活動。

文：余敏

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