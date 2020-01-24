【新冠肺炎】港鐵20部「雙氧霧化機械人」為車廂深層清潔　設口罩生產機料下半年投產 (17:11)

新型冠狀病毒肺炎肆虐，港鐵今日（11日）宣布引入創新科技抗疫，包括20部「雙氧霧化機械人」為車廂作深層清潔。另外，港鐵亦已引入一部口罩生產機，為員工提供口罩，港鐵稱，現正覓地設立無塵工作間，預料下半年投產，每日生產逾萬個口罩。
該款機械人由港鐵及本地生物科技企業「鎧耀生物醫藥科技」合作研發。機械人能自動噴灑特定濃度已霧化的雙氧水，水珠可深入至車廂內的縫隙，並消除病毒及細菌，包括金黃葡萄球菌、大腸桿菌等。
鎧耀生物醫藥科技創辦人劉耀南解釋，雙氧水能破壞病毒的油脂包膜，令其失去感染力，即使是高規格如進行伊波拉病毒測試的實驗室，也會使用雙氧水消毒，也能有效消除冠狀病毒。
港鐵車務總監李家潤說，所有清潔工作都先由人手進行，需要深層清潔時才會派出機械人。他舉例，在一些特殊情況，包括有乘客在車站或車廂嘔吐，或車站曾出現確診者時才會出動，如早前港鐵旺角東站有職員確診染疫後，港鐵已派出機械人在員工休息室、客務中心作深層清潔。
李家潤又說，機械人可全自動運作，操作人員只需預先設定需要清潔路線即可，以自動模式清潔一列8卡列車，需時約4小時。至於價錢方面，他未有披露每部機械人的成本，只稱港鐵在創新科技的投入達2000萬元。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 港鐵 雙氧霧化機械人 口罩生產機 編輯推介