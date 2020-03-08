大埔男子疑涉爆炸案遭警登門帶走　防暴警持槍戒備另拘兩青年涉遊蕩 (11:58)

姚鈞豪表示，凌晨1時許接獲街坊通知有警員進入廣禮樓，大廈保安亦向他承認有「CID」進入大廈。姚鈞豪其後到21樓一單位拍門，良久始有人應門，屋內的人未有表明身分，只叫姚鈞豪等候。其後有居民向消防處報案，兩名消防員到單位了解後稱，單位內有人出示了警員委任證，單位內無人受傷或暈倒，消防其後收隊。姚鈞豪說，消防離開後，屋內一名男子被黑布蒙頭，在約17名便衣警及防暴警押解下被帶走。姚引述被帶走男子的家屬稱，家人返回住所時，已見男子被鎖上手扣調查。

網上直播片段顯示，多名警員凌晨於廣禮樓頂層一單位外駐守，其後一名男子被鎖上手扣、以黑布蒙頭帶出單位，登上一輛警方私家車離開屋苑。大批防暴警事後於大廈大堂及涉事單位外戒備，當中有警員手持長槍及盾牌，另有「旗手」在場。從片段所見，有居民圍觀及指罵警員，其間一名警員曾稱在場議員為「爛仔議員」，防暴警其後帶走至少兩人。

據姚鈞豪了解，到場展開拘捕行動的警員屬有組織及三合會調查科（O記）。姚鈞豪稱，該名疑涉爆炸案、於單位被捕的男子，已被警員帶離大埔警署外出調查。另外兩名涉遊蕩被捕的青年，其中一人剛年滿18歲，另一人未成年，律師已到場跟進，其中一人將被帶返住所搜屋。姚鈞豪表示，該兩名青年居住廣福邨，惟非廣禮褸居民，相信是看到直播有警員登門拘人，遂到場了解。有街坊向姚鈞豪稱，該兩名青年曾上樓，其後疑因有防暴警封鎖廣禮樓大堂，二人疑曾爬水管下樓，其後被捕。

本報正向警方及消防處查詢事件。

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