【新冠肺炎】新增3宗確診　69歲男病人為輸入個案密切接觸者 (23:20)

【23:20】衛生防護中心晚上公布，再新增一宗確診個案，累計107宗確診及一宗疑似確診。最新確診的69歲男病人是香港居民，並無病徵，為105宗輸入個案的丈夫，是長期病患者，因被列作密切接觸者昨日（5日）被安排入住檢疫中心。男病人在潛伏期內曾到過中西區威靈頓廣場，居於灣仔樂陶苑維勝閣。他沒有到訪印度，最近亦沒有外遊。其深喉唾液樣本今日（6日）呈陽性反應，已獲安排入住瑪麗醫院接受治療，現時情況穩定。病人同住的家傭沒有病徵，正接受檢疫。
詳情可參閱：曾有確診個案的大廈名單
【17:29】衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午在記者會表示，本港新增兩宗確診個案，累計至今有106宗確診及1宗疑似確診個案。
第106宗確診：
．56歲印度裔商人，香港居民，與太太及兩名女兒及工人同住半山寶珊道寶城大廈A座
．潛伏期曾經外遊，到倫敦及巴黎公幹
．2月25日，由香港往倫敦
．3月1日，由倫敦往巴黎
．3月3日，乘搭英國航空航班BA0323商務艙由巴黎往倫敦
．3月4日，乘搭英國航空航班BA27商務艙返港，晚上發燒頭痛肌肉痛
．3月5日，嘉諾撒醫院短暫逗留，送入律敦治醫院
．3月6日確診染病
．2月19日至25日潛伏期，在香港逗留期間，曾到尖沙嘴科學館道新東海商業中心辦公室工作，與客戶用膳，將追蹤這些密切接觸者。
．由於潛伏期期間大部分時間不在香港，較大可能是輸入個案
第107宗確診：
．85歲男子，香港居民，與第105宗個案的69歲女患者參加同一個旅行團
．居住美景徑美景臺
．1月31日至2月24日到印度旅遊
．回港後，多數留在家中，曾駕車送妻子去看醫生
．3月4日去長洲數小時，然後回家
．3月5日，有咳，入瑪麗醫院
第105宗確診、69歲婦人資料補充：
．3月1日中午除在「My Garden」露天地方參加婚宴，晚上在喜來登酒店參加中式婚宴，共12圍，會聯絡密切接觸者
．其丈夫亦初步陽性
．同團有20人，8人不在香港，7人現於加拿大（當中有1人初步陽性），1人在英國
．呼籲2月29日乘坐CX838由香港往加拿大的乘客通知衛生署
另外，張竹君稱，有曾來港的患者於3月2日在泰國確診，詳情如下：
．43歲男性
．2月29日坐CX250頭等艙來港探朋友數小時，同晚坐CX617商務艙返泰國，呼籲坐過上述兩班機的乘客聯絡衛生署
．3月2日發燒、咳嗽，之後入院確診
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