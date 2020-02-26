【武漢肺炎】確診馬主所到之處半數關門　與確診外傭共21密切接觸者 (23:25)

昨日（25日）確診感染新型冠狀病毒、居於大坑瑞士花園的60歲馬主周巧兒，本月12日發病後頻密外出、理髮及用膳，曾到約10個地點，當中最少6處因她到訪要關閉或局部停業，包括灣仔福臨門、萬豪酒店等。至於比她遲發病的家傭，今日（26日）亦確診，家傭大部分時間留在家，只在本月16日到灣仔十多分鐘買日用品。二人合共有21名密切接觸者。
據衛生防護中心昨晚公布的確診者曾到訪大廈名單，除住處及求醫的養和醫院，周巧兒曾到過10個地方，當中灣仔福臨門、灣仔恆威商業大廈的畫室、上環文武廟、南丫島天虹海鮮酒家涉事舖位已關閉；萬豪酒店及馬會跑馬地會所部分地方暫停開放。衛生防護中心今日表示，她另到過其他兩個地方。
周巧兒擁有馬匹「富萬家」。她上月曾開畫展，其簡介指出她是嶺南派第四代傳人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，周巧兒曾參與在家舉行的婚禮，包括簽字及斟茶，並去飲茶，約10至20人。
她曾到的灣仔恆威商業大廈，在8及9樓設畫室今日沒營業，大廈保安員稱兩間畫室屬同一業主，清潔人員昨已到場消毒。萬豪酒店回覆，暫停營運有關區域消毒，亦已安排曾與其接觸的員工暫停上班，並加密消毒公共空間等。位於告士打道310號的柏寧酒店澄清，確診者無進入顧客住宿樓層等，只到過一樓商場。
灣仔福臨門今日停業，發聲明稱將停業至3月3日。南丫島天虹海鮮酒家負責人陳小姐稱，患者周日（23日）與4人在私人房間用餐，兩名曾接待患者的職員已在家隔離，該店今日起停業14天。
香港遊艇會表示，確診者周日下午約1時與友人抵達後，即往吉列島碼頭登上接駁舢舨，到避風塘登船出海，傍晚約6時回程，各人無進入遊艇會，他們曾用的接駁舢舨今日起停用14天。
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