【武漢肺炎】駿洋邨準住戶到房委會抗議　撒陰司紙批政府無能 (18:30)

政府徵用即將入伙的火炭駿洋邨作檢疫中心，區議員今日（19日）聯同約40名該邨準住戶到何文田房委會總部抗議，不滿政府未有諮詢準住戶，亦未能交代何時才能入伙，以及過渡期間住屋安排。有準住戶撒「陰司紙」稱送給特首林鄭月娥，直斥政府無能，未能顧及基層，亦有抗議者激動落淚。
準住戶呂先生情緒激動，向傳媒展示去年12月收到的配房通知信，獲派駿逸樓一單位，他對於政府沒有諮詢準住戶便選擇駿洋樓作隔離營，甚為憤怒。
呂先生任職旅遊巴司機，現居深水埗劏房，一家四口居於百餘呎單位，月租逾6000元，等候公屋逾6年。呂先生憶述，房署去年底通知他今年2月底入伙，但本月11日以信息告知他駿洋邨會成為檢疫中心，未有交代其他安排，他現時仍未能聯絡房署。
他透露，受疫情影響，本月收入約5000元，未能入伙需繼續捱貴租；他亦向上司借了5萬元作為駿洋邨單位裝修訂金，現未知能否退訂。他說，政府就算每月派發6000元津貼亦未能負擔生活費。
另外，呂先生的7歲兒子患有自閉症，因轉校未有在原校報讀訓練課程，如今搬屋計劃擱置，未知如何處理兒子轉校一事。
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