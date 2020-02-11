【武漢肺炎】長康邨有住戶嫌「搵房署耐」　寧自行找人維修 (22:20)

居於中層單位、不願透露姓名的婆婆表示，在單位居住逾30年，數年前曾更換整個坐廁，「搵房署好耐呀，咪自己搵人整」。她在樓下街市找水喉維修商處理，用了幾年都無事，現時沒有滲水、臭氣等問題，不擔心有傳播病毒問題。

同樣居於中層單位的馮小姐表示，居住了逾20年，數年前因維修地台，連坐廁一同更換。她表示只會找房署轄下的維修部門，因為若找其他維修商，房屋署日後不會就相關設施負上責任。她得悉康美樓出事後，頗為擔心喉管設計有問題，有時亦發現喉管會傳出臭味，會找人檢查喉管。

居住一年半的鍾先生則認為，喉管播毒可能性較低，現階段不排除康美樓兩名確診者因接觸而染病，「撳𨋢掣傳染風險較高」；而喉管泄氣會有臭味，住戶一般會發現異樣，再找人維修，他家的廁所暫無問題。

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