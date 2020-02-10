【武漢肺炎】政府：口罩供應價格無意立法規管　葉劉：有政策局唔肯做嘢 (21:37)

發言人表示，政府一直多管齊下透過不同途徑和方式全球採購口罩，包括由政府物流服務署直接接洽供應商，以及透過特區政府駐海外的經濟貿易辦事處和個別轉介尋找貨源，懲教署亦已增加口罩產量。政府與商會和零售業界代表亦緊密聯繫，並與內地相關部門合作，促進清關工作，務求加快口罩應市。

另外，行政會議成員林正財今日接受港台訪問時指出，口罩供應最大問題非價格，而是採購，任何價格控制或會影響採購力度，他質疑立法限制價格的成效。他認為政府可積極與口罩生產國商談，減少出口限制，讓更多口罩輸入本港，並協調商界採購，避免同一時間競爭致價格上升。

新民黨主席葉劉淑儀反駁政府的說法表示，「好明顯係有啲政策局唔肯做嘢，律政司又唔得閒研究，政府有研究過，點會無研究過，咁多人提」。她指出，雖然納入《儲備商品條例》的食米無規制價格，但該法例容許就納入條例規管的商品限價，她認為是需要多工夫，而不是不可能。

她又指出，政府不可以推說限制了口罩價格就無人輸入口罩，因為目的只是管制抬價的「壞分子」，政府亦可定價至商人有「合理利潤」。她稱，官員慣了用舊思維，不能夠與時並進，要求限制口罩價格是有跨黨派支持，官員推說「不干預自由市場」是因為不想做事。

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