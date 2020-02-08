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【武漢肺炎】林鄭確認火炭駿洋邨擬作檢疫中心　指須增設施籲社會體諒 (19:03)

沙田區議會主席、民主黨程張迎表示，昨晚（7日）從沙田民政事務專員口中得知，未入伙的火炭駿洋邨被選為緊急檢疫中心之一，但未有詳情，政府沒有諮詢區議會。本報正向民政事務總署及食衛局查詢。

【19:03】特首林鄭月娥今日（8日）見記者時確認，擬用未入伙的火炭公屋駿洋邨作檢疫中心。她說，雖然上月28日她曾說過盡量不用未入伙公共屋邨作檢疫中心設施，但亦有強調要按疫情變化和發展，最重要是確保有足夠檢疫措施。她稱，因疫情發展不能預見，政府要增加檢疫設施，呼籲社會人士、當區人士諒解政府進行此工作，又稱現時3個檢疫中心使用率接近飽和。

林鄭月娥說，駿洋邨位於工業區，附近有民居但主要是村屋，政府人員今日已到沙田鄉委會解釋，希望得到他們支持。她稱，駿洋邨是設施短缺下希望用到的設施，會保證相關防護工作會做足。

食物及衛生局副局長徐德義今日傍晚到沙田鄉事委員會，向相關代表交代火炭未入伙公屋駿洋邨被選為緊急檢疫中心一事。會內消息引述，徐德義稱這是一個前期準備工作，預計之後有愈來愈多密切接觸者時可以使用，但會同時留意正在運作的3個隔離營使用量再作決定。據了解，徐德義又稱，該屋邨有5棟樓，不是每棟都會使用，用作隔離時有法例去監察被隔離者的行蹤，有閉路電視監視。

【17:50】附近居民得悉相關消息後，今午3時許到場抗議。駿洋邨外以水馬圍起，有防暴警察在場戒備，並截查在場車輛。

【15:20】程張迎稱，不知駿洋邨何時被選中，他亦有問該邨是用作醫護人員中轉站，還是被隔離者的居留場所，但未有資料。他認為政府應交代使用駿洋邨的方向，以及為居民提供什麼保護措施。

他表示，政府在疫情水深火熱中有幾手準備可以理解，但要向居民做足交代、溝通，取得理解；若每區都反對區內設施作隔離中心，則對事情無幫助。

特首林鄭月娥上月28日出席記者會時，曾承諾不會再使用未入伙公屋作檢疫中心，稱「這些屋邨都是不適合作為檢疫中心的設施，所以目前並無任何未入伙的公共屋邨在我們考慮作為檢疫中心之列」。

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