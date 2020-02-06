業界：港食米存貨夠食一個月　豬肉蛋冰鮮雞海鮮貨源充裕穩定 (17:13)

食品批發業界代表召開記者會，強調香港食品供應充足。食米業界代表稱，現時儲備足夠港人一個月食用，供貨一直穩定，呼籲市民不要囤貨。
香港米行商會理事長陳建年指出，食米受政府管制，為儲備商品，除日常存貨，亦有儲糧責任，2020年首季儲糧是1.3萬噸，足夠全港兩星期食用，本身存貨有1.2至1.4萬噸米，基本上有超過一個月存量，而至今香港仍未動用該1.3萬噸儲備。
陳建年稱，市民搶購食米，全港有600多間超市，「霎時間要600多間有充足的米，基本上是沒什麼可能」。他解釋，一間超市平時一周只「返貨」3次，不足以補充現時情况。他稱，食米供貨穩定，中國供應的米只佔7.7%，即是若中國無米提供，仍有逾九成食米可從其他貨源應市。他提醒，食米有可能變壞，不建議市民囤積多包米在家。
港九果菜行工商總會副會長、香港食品委員會主席吳永恩表示，每日有約2200多公噸果菜到港，現時不論內地或外國都天氣好、貨源充裕，雖然農曆新年部分供應商休息，令貨源相對減少，但至大年初四（1月28日）已回復正常。
豬肉、冰鮮雞、蛋及海鮮業界代表同稱貨源穩定，除豬肉因非洲豬瘟影響，較早前價格偏高外，其他食品批發價格與過去相若。
批發及零售界立法會議員邵家輝表示，香港食品供應穩定，希望市民冷靜理性分析，亦呼籲零售業界以香港人福祉為依歸，以合理價格售賣食物及日用品。
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