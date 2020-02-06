七旬婦連日凌晨3時起牀排隊　今獲口罩哽咽：老人家無口罩好淒涼 (11:17)

70多歲陳太獲得3號籌，她稱與丈夫家住愛東邨，家中僅餘5個口罩，近日為搶購口罩，每日凌晨3時起牀到街上尋找排隊買口罩的地方，已連續4日空手而回，至今日終獲得口罩。她說，丈夫每天都要外出買餸，為了節省口罩消耗，現在所用的口罩已連續用了3天。陳太一度哽咽，稱老人家無口罩好淒涼，認為政府應該向長者派口罩。

腦退化丈夫留家 85歲婆婆外出搶購口罩

85歲楊婆婆獲得第13號籌，她說丈夫患腦退化症，但因自己家中已沒有口罩，已連續7日於深夜反鎖丈夫於家中，再外出排隊搶購口罩，但一直空手而回，目前戴着的口罩已連續使用一星期，外層起毛粒發黑，只能每日曬口罩消毒及更換一張紙巾重用口罩。她表示，每日與街坊四出搶購口罩，辛勞亦「心悒」，認為政府應透過區議員，向長者派發口罩。

黃氏一族數家人聯合起來，今早如常四出搶購口罩，但多次排錯搶廁紙的人龍，至早上8時許才到藥房門外排隊領取口罩。他們說，各家人僅餘數個口罩，其中一家曾光顧疑售賣黑心口罩的筲箕灣臨時店，因此對口罩存量感徬徨，批評政府無能導致全港陷入恐慌。

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