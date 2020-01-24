【武漢肺炎】「世界夢號」郵輪被困港人批船公司隱瞞　稱被拒高雄上岸始知患者曾登船 (16:36)

李先生說，上船前不知曾有疑似或確診患者坐過該郵輪，質疑船公司星夢郵輪早已知悉情況，至本月4日才向乘客交代，是「絕對隱瞞」。本報正向星夢郵輪查詢。

李先生表示，登船前有填寫健康申報表、量度體溫，並戴口罩。他說，現時身處郵輪上大部分是港人，「好平靜，大家照食照等」，他與友人留在房間。他說，餐廳仍有自助餐供應，「但百幾人喺嗰到」，不太敢到餐廳，擔憂有感染風險，亦怕會被隔離14日而影響收入，會研究有否法律途徑向船公司追討損失。根據船公司的通告，船公司會向受影響旅客提供每房間500元消費額，並會退還已支付的185元港務費及高雄岸上觀光團費用。

另一港人鄭太一家七口本月2日在港登船到台灣旅遊，包括4歲與8歲的小孩。她表示，仍等候衛生署人員安排檢疫，與家人留在房間，認為船上物資與食物足夠，「我寧願喺船上隔離，我都唔知『集中營』（即隔離營）係點樣」。

船上的陸先生表示，自己於2日登船，事前從未被通知郵輪曾接載確診患者，至郵輪被台灣拒絕靠岸才如夢初醒。他指出，船上沒有乘客有不適，自己亦有被隔離的心理準備，但衛生署登船後一直沒有為他們量體溫，批評政府一塌糊塗，「最想上岸返屋企」。

船上乘客吳先生批評旅行社刻意隱瞞，僅於他們上船前問是否繼續行程，從未提及有確診個案，而船公司於郵輪抵達台灣再回航香港期間，一直沒解釋情況及相關程序：「如果知架船有事，大部分人都唔會上船。」

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