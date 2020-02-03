【醫護罷工】醫管局：暫難估計明日罷工影響　或按優次減服務關病房 (22:41)

醫管局聯網服務總監楊諦岡表示，今日約有2700名員工罷工，包括約370名醫生、約900名護士及近1000專職醫療人員；其中九龍中、九龍西及新界西聯網受影響較大，尤其是各聯網龍頭醫院；有醫院的新生兒深切治療部及加護病房逾一半護士缺勤，亦有癌症手術、胸肺科手術及通波仔手術要押後；放射診斷亦有大部分員工缺勤。

高拔陞指出，暫難估計明日罷工的影響，已預先聯絡病人改期；他呼籲市民留意醫管局透過各大傳媒發放的消息。他又說，今日罷工影響嚴重，明日或要按優次減少服務、關閉病房，亦會調配同事互相補足。

被問到有否向政府建議過「全面封關」，高拔陞沒正面回應，重申與同事想法一致。

武漢肺炎 相關報道：

與醫管局高層談判破裂 醫護宣布第二階段罷工正式開始

羅湖落馬洲皇崗港澳碼頭口岸凌晨起封關 出入境保留機場深圳灣港珠澳橋

確診80歲翁曾用郵輪按摩浴池及桑拿

6類人須接受不同程度隔離 違家居檢疫安排可判囚罰款