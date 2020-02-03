【醫護罷工】醫管局：暫難估計明日罷工影響　或按優次減服務關病房 (22:41)

逾2000名醫護人員今日（3日）罷工，要求政府全面封關，大批醫護晚上於醫管局大樓演講廳與醫管局管理層會面，最終宣布談判破裂，第二階段罷工正式開始。醫管局行政總裁高拔陞在談判後會見傳媒。他表示，今日工業行動對醫院運作有明顯影響，除了非緊急手術及門診，有個別急症及住院部門受嚴重影響。他說，不希望同事參加第二階段罷工，以病人利益為依歸，希望同事一起面對疫情。
醫管局聯網服務總監楊諦岡表示，今日約有2700名員工罷工，包括約370名醫生、約900名護士及近1000專職醫療人員；其中九龍中、九龍西及新界西聯網受影響較大，尤其是各聯網龍頭醫院；有醫院的新生兒深切治療部及加護病房逾一半護士缺勤，亦有癌症手術、胸肺科手術及通波仔手術要押後；放射診斷亦有大部分員工缺勤。
高拔陞指出，暫難估計明日罷工的影響，已預先聯絡病人改期；他呼籲市民留意醫管局透過各大傳媒發放的消息。他又說，今日罷工影響嚴重，明日或要按優次減少服務、關閉病房，亦會調配同事互相補足。
被問到有否向政府建議過「全面封關」，高拔陞沒正面回應，重申與同事想法一致。
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