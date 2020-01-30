【武漢肺炎】柴灣醫療用品店口罩來貨失竊　遭街坊指摘囤積 (19:00)

「健怡康」復康及醫療用品店負責人蘇先生表示，因新年假期難找司機送貨，故隨意找了一名願意於新年假期工作的司機幫忙送貨，打算昨日以80元一盒口罩向街坊發售。詎料該司機卻聲稱「唔見咗批貨」，蘇先生說，為免生事，只向司機收回貨物成本價了事，後來卻發現有人以炒價200元一盒口罩對外發售，令他相當氣憤及無奈。

最讓他痛心的是，不少街坊都認為他有心囤貨，「間舖都做咗10幾年，都無諗過呢個時候要賺錢，而家畀人鬧到就死，但我真係無（囤貨）」，又說其後有另一批口罩到貨，但他不敢再對外公布消息，「一陣嚟到又買唔到，真係唔知點算好」。

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