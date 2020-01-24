【武漢肺炎】酒店早通報昨確診武漢夫婦發燒　衛生署：不會主動介入同類個案 (18:19)

本港累積10宗新型冠狀病毒感染確診個案，其中七旬武漢夫婦昨晚（29日）確診。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（30日）出席記者會時，有記者指出夫婦曾入住的W酒店得知兩人發燒時，已通報衛生署，張竹君稱，署方已向酒店提供健康建議，希望酒店勸喻病人求醫，即使未來再有類似個案，衛生署亦不會主動介入。
張竹君表示，若把病人列為新型冠狀病毒懷疑個案，必須先經醫生檢查，確認符合呈報準則，「不是普通市民話你可能是懷疑個案，報告予我們（衛生署），而我們去跟進」；若非經醫生評估病人符合呈報準則，衛生署不會強制任何市民一定要看醫生。
張竹君又稱，武漢夫婦本月22日到港後入住W酒店，28日一度到過麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）但無入住，而是轉到四季酒店「住了幾個鐘」後入院；因兩人「唔係話好合作」而未能對他們在港的行程「問得好詳細」，只知他們「可能去過一些餐廳食飯、可能在出面逛過」。張竹君表示，若曾與兩名病人同處一間餐廳的人感擔心，可致電衛生防護中心跟進，但她無透露兩人曾到過哪間餐廳。
她又說，W酒店有4名員工、四季酒店有一名員工，與該對武漢夫婦屬密切接觸者，衛生署已安排5人入住隔離營；夫婦另有一名家人被界定為密切接觸者，正在醫院接受隔離。衛生署亦已聯絡到曾接送夫婦的一名專車司機，張竹君稱不會透露該司機的詳情。
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