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【武漢肺炎】東區、博愛、瑪嘉烈90護士請病假　東院6病人預約手術需延期 (20:38)

【20:38】醫管局回覆查詢表示，東區醫院手術室及深切治療部今日（29日）分別有26名及15名護士請病假，醫院已因應情況調配人手，24小時緊急手術服務及病房服務維持正常。博愛醫院手術室今日有26名護士請病假，手術室服務不受影響；瑪嘉烈醫院亦有23名護士請病假，病房已調配人手，病房服務維持正常。

港島東醫院聯網總監陸志聰向本報表示，東區醫院今日有6名病人的預約手術需要延期，正安排他們在另外日子再接受手術，緊急手術則無受影響。被問及會否向政府反映醫護希望香港封關的訴求，陸志聰稱，相信政府已知醫護人員的訴求，醫管局亦有與政府和前線醫護經常溝通，局方會確保醫護有足夠的保護裝備。

【17:38】醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，醫管局使用的口罩已屬ASTM一級口罩，屬臨牀服務用的口罩，細菌阻隔率達99%以上，雖然大力飛濺的飛沫仍會穿透，但醫護人員同時有眼罩，因此已有保夠保護。莊稱沒聽過有醫護人員工作時沒有口罩用，現時醫管局口罩供應充裕。

【17:05】醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏今午在記者會上，被問及有護士集體請病假的消息時表示，今日到目前為止，臨牀服務無受影響。

【15:44】新型冠狀病毒肺炎肆虐，多間公立醫院員工、醫護人員工會正醞釀罷工，抗議政府未有全面封關禁止內地人來港。本報獲悉，東區醫院手術室和博愛醫院手術室今日（29日）分別有27名和26名護士集體請病假，東區近半數手術室全日無護士上班。瑪嘉烈醫院一間內科病房亦再有最少3名護士請病假。本報正就事件向醫管局查詢。

有知情的醫護說，請假護士主要抗議政府未有全面封關禁止內地人來港：「你（政府）不封關，用全港公營醫療的資源，去處理一個國家的疫情……要醫護人員陪葬，我們怎可能接受？做醫護人員預計有可能受感染甚至死亡，但現在無掩雞籠、中門大開，我們實在是死得不明不白。」

本報接獲公立醫院醫護人員消息稱，東區醫院手術室共有27名護士今日集體請病假。據悉，東區醫院共有12間手術室，另有8間預備和康復恢復室，本來編配了45名護士上班，請病假護士數目佔單日人手60%；有5間手術室全日無護士上班，佔近半數手術室。醫護消息指出，相信部分已預約的手術要推遲。另外，公立醫院醫護人員消息表示，博愛醫院今日亦有26名手術室護士集體請病假。

瑪嘉烈醫院周一（27日）出現操普通話病人躺地拒隔離事件，據悉發生在內科F1病房。昨日內科F1和相鄰的E1病房已有大量護士集體請假，今日F1病房下午再有至少3名護士請病假，剩兩名護士上班。

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