【武漢肺炎】消息：瑪麗有護士集體請假抗議　院方：4護士身體不適獲批病假 (21:10)

【20:15】武漢新型冠狀病毒疫情持續，公立醫院須騰出空間作隔離病房。本報獲悉，作為港島西龍頭醫院的瑪麗醫院，有護士集體請病假，抗議管理層無視感染控制，包括在病房外以布簾圍起一範圍作更換可能受污染的防護衣物，斥醫院置醫護人員及病人安全不顧；又批評醫院將隔離病牀數目「報大數」，當中有病房正裝修，不適合隔離病人。

綜合消息人士指出，涉事瑪麗醫院B6病房為呼吸系統專科病房，被徵用為隔離病房之一，該病房被指未必符合負氣壓規格，更換防護衣物的空間位於病房門外，僅用布簾間起，形容方式「土炮」，醫護人員擔心病毒經空氣傳播，導致院內爆發疫情；與管理層商討後，暫決定涉事病房僅用作接收快速測試呈陰性的患者。

有瑪麗醫院內科醫護人員向本報表示，暫未有醫生加入「請病假」，他批評院方就隔離病牀數目「報大數」，目前正使用的A6隔離病房已爆滿，而其他被計算在內的7間病房包括深切治療部、私家病房、洗血或插喉患者的病房等，當中兩間未準備好接收病人，實際可即時使用的病牀僅13張，遠低於當局統計的90張。

他稱，懷疑個案不應與確診患者同處一室，以免交叉感染，但院方仍未提出應對大量患者的方案，他憂慮目前情況，稱「疫情未爆發醫院已經爆煲，擔心會頂唔順」。

本報正向瑪麗醫院查詢。

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