【鼠年2020．短片】Agile as a Mouse！鼠年學簡易英文祝賀語拜年 (14:22)

鼠年祝賀語

鼠年大吉:Great Fortune

靈巧如鼠:Agile as a Mouse

鼠運亨通:Best of luck in the Year of Rat

鼠年一般說法是「the Year of Rat」,毛孟靜指出,「mouse」和「rat」雖然都是鼠,但兩者外貌稍有不同,何時用「mouse」、何時用「rat」一般是約定俗成的,例如「Agile as a Mouse」就可讓人聯想到米奇老鼠(Mickey Mouse)的可愛。

其他常用祝賀語

萬事如意:Whatever you wish, you get it/Fulfill your wishes

四季平安:Peace throughout the year/Yearlong peace

五福臨門:Five blessings at your door

龍馬精神:Good spirits

財源廣進:Bounteous wealth

年年有餘:Gains always

青春常駐:Forever young