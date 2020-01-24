刺警頸案　18歲男改控企圖謀殺　警被拒匿名 (16:25)

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被告許添力原被控一項有意圖而傷人罪，控方現改控一項企圖謀殺罪，以及加控一項屬交替控罪的有意圖而傷人罪，並將控罪書上的警員X改為警員梁兆祥。

裁判官何俊堯稱，高等法院已批出臨時禁制令，禁止公眾發布警員個人資料，所以涉案警員已受到足夠保障；即使法庭不批匿名令，禁制令已經達致控方想要的效果，「今次申請是多餘的」。

何官說，該警員「不下一次、高調地」接受警方安排的採訪，卻要求法庭匿名，認為警方取態矛盾。何官裁決稱，基於司法公義及公開審訊原則，決定駁回匿名令申請。

辯方提出訟費申請，指出上月就匿名令申請的聆訊沒有必要。控方解釋，匿名令牽涉重要法律議題。裁判官下午聽畢陳辭，決定待本案審訊完結後，由主審法官處理訟費申請。

案件押後至3月2日再訊，以待準備轉介至高等法院的文件，其間被告繼續還押。

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