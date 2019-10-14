警遭利器刺頸 觀塘拘兩人

昨午約5時半，10多名聚集於apm內的示威者試圖拉起已關閉的觀塘站A出口鐵閘，大批防暴警趕至追趕示威者。警員其後撤離時，沿路兩旁大批身穿普通服飾的市民指罵警員，一名於較後排的警員突然被人群中的男子用利器刺右頸，警員隨即制服拘捕兩名男子。受傷警員一直按着右頸，右邊膊頭、制服均染滿鮮血，由同袍護送自行步離現場。

目擊者：施襲者罵警市民內埋伏

有目擊者稱，施襲男子當時身穿黑衣及戴面巾，在指罵警員的人群中「手持利器埋伏了一段時間」。嘗試協助警員但被拒的義務急救員鍾先生形容，警員「頸上有一個窿，流好多血」。

警方表示，有警員到港鐵觀塘站處理一宗刑事毁壞案件期間，「被暴徒以利器從後割頸」，該警員被送往聯合醫院救治，送院時清醒。警方即時於現場拘捕兩人，並批評「暴徒行徑嚴重威脅警務人員的人身安全」，會全力追究。

拒除口罩認身分 便衣遭圍毆

曾舉手說「對唔住」

另外，昨晚約7時半，將軍澳一名身穿黑衣短褲、戴黑色口罩的男人被示威者追問是否警員及被要求除口罩說出「我不是香港警察」，該男子拒絕，又稱「大家手足唔係咁呀」，擾攘一輪後被圍毆。男子頭破血流，曾舉起雙手說「對唔住、對唔住」，其後由在場急救員急救，其間不斷說「啲暴徒唔係人」。有人發現該男子遺下一支伸縮警棍及錢包，有人將伸縮警棍扔落雨水渠。

防暴警到場後，有警員爬進渠中嘗試拾回該伸縮警棍。警方深夜發稿稱，兩名在將軍澳執勤的便裝警員被圍堵及追打，兩警頭部受傷流血，清醒送將軍澳醫院治理。

（反修例風暴）