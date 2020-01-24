【武漢肺炎】確診患者住天宇海　衛生署派員清潔外圍　同座住戶自稱「全港最高危」 (18:43)

【19:23更新】本港第二宗確診感染新型冠狀病毒的個案，為居於馬鞍山天宇海的56歲男子，他曾入住沙田帝逸酒店。衛生署今早（23日）派出穿全套保護裝備人員，到天宇海外行人路清潔；屋苑內未見有關於疫情的通告。
有天宇海居民表示，患者為1A座26樓住戶。有同座住戶稱，昨日（22日）看到有穿全套保護衣物人員進入該座。他說，得知事件後已到處找口罩；家中本有兩個小孩同住，幸而他們近日改到另一地點居住。該住戶表示，已把漂白水倒入廁所消毒，亦有加強清潔家居，會改用1B座的升降機。
1A座15樓住戶汪女士表示，讀國際學校的女兒今早在學校發燒，學校召救護車，女兒送到威爾斯親王醫院後，因怕等得太久，即使報稱住在天宇海，院方都無加快檢驗，故決定離開；並致電仁安醫院，但仁安稱要等候4、5小時，她決定帶女兒到診所。汪形容自己是「全港最高危」的人，「我哋就住喺佢（患者）樓下」，認為要加快檢驗。
物管公司：本月初已加強清潔屋苑
負責天宇海的高衛物業管理有限公司回覆稱，本月初已加強清潔屋苑，昨再派屋苑清潔承辦商全面清潔及消毒屋苑範圍。
帝逸酒店：旅客免費退房
此外，帝逸酒店今日所有員工戴上口罩。酒店晚上回覆查詢表示，收到衛生署通知後，已讓旅客無條件免費退房，酒店亦已即時派員徹底清潔和消毒；酒店會遵照衛生署指引，暫未會全酒店關閉。
來自澳洲珀斯的Luke來港探望女友及其家人，他居於帝逸酒店7樓已3、4天，預計2月1日離港。他說，酒店無就事件作特別通知，他亦不覺得酒店有加強清潔。
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