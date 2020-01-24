【Emily Online】葉劉幫襯黃店問有否做選民登記　稱不理顏色只要非支持暴力 (18:25)

反修例風暴後，香港出現「黃色經濟圈」。食肆Top Blade Steak Lab喺facebook話，今日（22日）「馳名中外嘅Regina葉劉姐姐（新民黨主席葉劉淑儀）」去咗佢哋銅鑼灣店幫襯，又殺入廚房搵佢哋老闆問有冇登記做選民。該店引述葉太稱「係幫個同事手」，因為啲同事驚黃色經濟，之後仲要搵佢哋個商業登記證影相。葉太同Emily講，佢去幫襯餐廳唔會理顏色，只要唔係支持暴力就得。至於去呢間舖都係對佢哋嘅菜式有興趣，不過之後唔會再去幫襯，嬲嬲豬咁話因為呢間舖頭「抽佢水」。
呢間食肆喺facebook上載閉路電視截圖證明葉太真係有去幫襯，形容葉太喺老闆口中知道呢間係「黃色小店」後「打個突」，之後急急腳走人。而舖頭為咗紀念葉太對黃色經濟圈嘅支持，決定將佢買外賣嘅現金化為愛心，全數捐比網媒「立場新聞」。
葉太同Emily講，佢今日去呢間舖頭買咗個牛油果漢堡包外賣，順便了解下有幾多食肆做咗選民登記，但唔係新民黨做緊咩研究項目，只係自己「得閒做下survey」，影佢哋個商業登記證都係做個紀錄。佢話，舖頭員工好好招呼，當對方同佢講係「黃店」後，佢都有話想了解黃色代表咩。對於呢間舖將佢買外賣嘅94元捐畀「立場新聞」，葉太話係餐廳嘅事，佢自己唔支持「立場新聞」。
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