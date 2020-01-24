【Emily Online】葉劉幫襯黃店問有否做選民登記　稱不理顏色只要非支持暴力 (18:25)

呢間食肆喺facebook上載閉路電視截圖證明葉太真係有去幫襯，形容葉太喺老闆口中知道呢間係「黃色小店」後「打個突」，之後急急腳走人。而舖頭為咗紀念葉太對黃色經濟圈嘅支持，決定將佢買外賣嘅現金化為愛心，全數捐比網媒「立場新聞」。

葉太同Emily講，佢今日去呢間舖頭買咗個牛油果漢堡包外賣，順便了解下有幾多食肆做咗選民登記，但唔係新民黨做緊咩研究項目，只係自己「得閒做下survey」，影佢哋個商業登記證都係做個紀錄。佢話，舖頭員工好好招呼，當對方同佢講係「黃店」後，佢都有話想了解黃色代表咩。對於呢間舖將佢買外賣嘅94元捐畀「立場新聞」，葉太話係餐廳嘅事，佢自己唔支持「立場新聞」。

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