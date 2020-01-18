12．8遊行前搜獲槍械武器　警再拘一人還押下月訊 (14:24)

報稱無業的33歲被告彭軍壕，遭裁判官拒絕擔保申請，將於1月23日再申請保釋覆核。控罪指稱，彭軍壕於去年12月8日在香港，與無業的黃振強（21歲）、工程人員吳智鴻（23歲）、公開大學學生張俊富（22歲）、無業的張銘裕（20歲）、IVE學生嚴文謙（21歲）和無業的蘇緯軒（18歲）及其他人，串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使該香港警務人員身體受到嚴重傷害。

據了解，警方在不同地點拘捕了控罪書上的6人，分別在他們的Airbnb住所、身上搜獲槍械和攻擊性武器，警方又在黃振強和吳智鴻的Telegram對話中找到被告彭軍壕的電話號碼，被告昨日（17日）被捕。

另外警方於12月9日在一間學校發現爆炸品，之後在灣仔一間餐廳的閉路電視拍到被告與黃振強、吳智鴻一同進餐。

翻查資料，同案中首5人於去年12月9日在東區裁判法院提堂，控以無牌管有槍械及彈藥、管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具等罪名；餘下的蘇緯軒牽涉大埔翠屏花園開槍案，被控有意圖而射擊、無牌管有槍械或彈藥、串謀有意圖而傷人罪，6人均會在2月18日在東區裁判法院再訊。

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