又一城重開多處白色鐵欄代玻璃圍欄　溜冰場融冰變黃市民稱如「化糞池」 (20:06)

城大四年級生梁同學說， 商場正門及另一個通往達之路的電梯被封，「原本以為商場開返，通道會多咗，但現時無改善」，他說現時城大學生多「兜火車站外圍返學校」 ，感到非常不便。他稱白色圍欄設計比想像中好，「之前流傳的網圖是鐵籠，沒有塗白色，好肉酸」。梁同學說理解商場重新訂購玻璃需時 ，覺得用鐵欄「頂住先」並無不妥。

居於又一城附近的曾小姐認為，商場部分地方採用鐵欄，另一些地方沿用玻璃幕牆，「感覺太不一致，好奇怪」，形容像進入一個籠般。她希望商場盡快換回玻璃幕牆。

另外，又一城內溜冰場因融冰，冰面留下變黃的水，城大一年級生黃同學形容好像一池死水， 認為商場應封起溜冰場，「否則讓人見到以為自己走近化糞池」。

至於商戶方面，有化妝品售貨員表示，商場今日重開，內地客少了許多，但自己受影響不大，稱公司會調派職員到其他分店工作。

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