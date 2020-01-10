巴裔漢遭販賣來港　求助不果申覆核　上訴終院被駁回 (19:00)

上訴人為巴裔漢ZN，答辯人分別為律政司長、入境事務處長、警務處長、勞工處長。本案爭議在於，到底《法案》第4條是否禁止販運人口，以及政府有沒有責任依照《法案》主動制定針對相關刑事罪行的法律。

【19:00】上訴人ZN表示，他多年來受僱主不人道對待，香港執法機關的視而不見令他失去尊嚴。他指出，若政府繼續拖延訂立有效的保護措施，其他受害者將一直被困在黑暗中。他希望是次案件能令香港社會醒覺，明白不應在弱勢者被迫提出控訴後才開始聆聽及行動。

ZN的代表律師何珮芝亦發出聲明指出，終審法院申明政府有責任向處於危險的人提供有效保護，並為有必要制定具體立法留有空間。她批評，縱使人口販運是國際公認的嚴重問題，惟港府至今未將人口販運及強迫勞役定為刑事罪行，令人難以接受。她呼籲港府與法律界和民間社會共同努力，採取緊急和有意義的行動打擊人口販運，以保護受害者和確保把罪犯繩之於法。

【17:29】終院法官認為，《法案》第4條（一），即「任何人不得使充奴隸；奴隸制度及奴隸販賣，不論出於何種方式，悉應禁止」，只禁止以使充「奴隸」（Slavery）為目的之販運人口，並無禁止以「剝削」（exploitation）、使充「奴工」（Servitude）及「強制勞役」(Forced Labour) 為目的之販運人口。

雖然《法案》第4條（二）、（三）均指出，任何人不得使充奴工及使服強制勞役，但法官強調《法案》禁止的是實際行為，而非販運人口的過程，若把《法案》概括地禁止販運人口，等同漠視《法案》的文本字句，同時不當地改變了人權法案第4條（二）、（三）的根本概念。

至於政府有否責任刑事化《法案》針對的行為，法官指政府有廣泛的酌情權，並無絕對責任制定針對相關刑事罪行。法官又指出，沒有證據顯示政府欠缺訂立針對性罪行，或現存罪行未夠保障，與上訴人權利受損有關，故此駁回上訴。

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