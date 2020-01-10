裝修判頭示威現場被搜出啡色粉　化驗證非危險藥物獲撤控 (17:05)

網民去年11月發起「破曉行動」，及後多區爆發警民衝擊。其中於銅鑼灣示威現場被捕的22歲裝修判頭，今日（10日）在東區裁判法院再提堂。他被指藏有的啡色粉末經化驗證實非危險藥物，獲撤回管有危險藥物罪名；另《公安條例》中的藏有攻擊性武器控罪，獲改控《簡易程序治罪條例》中的較輕罪名。被告暫毋須答辯，獲准保釋至3月再訊。
被搜出鎅刀鐵釘鑿 被指藏攻擊性武器改控較輕罪名
任裝修判頭的徐煒榤（22歲）原被控在公眾地方管有攻擊性武器，控方索取法律意見後，今改控一項管有適合作非法用途的工具罪，指控他於11月12日在銅鑼灣駱克道與景隆街交界攜有一把鎅刀、一盒鎅刀刀片、兩盒鐵釘、兩柄藍色鑿。
控方另撤回管有危險藥物控罪，化驗報告顯示，被告被搜獲物品並非危險藥物。據悉，被告早前被搜獲啡色粉末。被告早前首次提堂時，案件主管亦未能確認其為甚麼藥物。
據悉，案發當晚銅鑼灣有示威，被告與另外20名示威者跑向警方，警方拘捕他後，在其背包搜獲有關物品。
案件押後至3月27日再訊，被告獲准繼續保釋候訊，其宵禁令改至早上6時半結束，其父代替其叔父任擔保人。
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