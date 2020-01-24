【Emily Online．武漢肺炎】柯創盛質詢陳肇始如何確保口罩供應　錯把口罩反戴 (18:20)

【18:20更新】柯創盛回覆明報網站查詢，話自己「一時大意口罩戴錯方向」，希望公眾通過佢嘅錯誤示範，了解到口罩正確使用。另外，柯創盛喺facebook專頁上載同立法會議員葛珮帆片段，示範戴口罩，帖文仲提到「如果戴錯，俾人笑事小，預防唔到病菌就大件事」。

食物及衛生局長陳肇始喺大會指出，教育局發咗信畀學校校長，提醒要高度戒備武漢肺炎，同埋畀埋手部衛生指引等。局方亦一直檢視市面口罩係咪有短缺情況，衛生署已經同藥房商會溝通咗，宜家口罩供應係有啲緊張，但已訂咗貨。

柯創盛緊接發言時話，感覺到市民開始對武漢肺炎覺得恐慌，民建聯已促請政府盡快諗辦法解決事件，噚日亦搵咗中聯辦希望加強通報制度。雖然陳肇始講已經同藥房商會溝通，但宜家有真空期，佢噚日落過旺角，見到原本賣50蚊一盒嘅外科口罩，已經變成498蚊一盒。佢質詢陳肇始點樣解決真空期，同埋點樣成功督導跨部門社區監察行動，然後佢就開始一路講一路錯誤咁反戴外科口罩。

正確戴口罩 相關報道：

口罩戴多久要更換？進入醫院前要戴好口罩？醫生話你知

口罩非愈貴愈好！戴口罩謹記：戴前洗手‧有色面向外‧勿重複使用

【武漢肺炎】許樹昌：戴外科口罩足以阻隔飛沫防疫 長戴N95易不適頭痛