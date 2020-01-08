李家超：催淚煙CS加洗衣劑半衰期僅一分鐘　一般洗衣程序可處理 (16:17)

李家超在書面回覆中表示，催淚煙成分中的「鄰-氯代苯亞甲基丙二腈」（CS），「正如一般的污漬」，會在洗濯衣物過程中被冲洗至水中並逐步溶解，溶解後的CS可被快速水解；在攝氏25度的水中及加入酸鹼值pH 9的一般洗衣劑後，CS半衰期「只有一分鐘」，故一般洗衣程序已可處理。

衛生服務界立法會議員李國麟在立法會會議上，引述網上傳聞稱，有前線警務人員把工作期間穿著、可能沾有催淚彈殘餘化學物的制服和衣物，帶到自助洗衣店清洗，令市民擔心在有關店舖清洗的衣物會受污染。李家超回應稱，參與行動的軍裝及便衣警員都可按行動需要，把制服或行動裝束交予警署內、由外判服務承辦商負責營運的洗衣房清洗，警方無接獲人員匯報穿著已清洗的衣服後不適。

李國麟又指出，警方去年11月17日在毗鄰伊利沙伯醫院的加士居道施放多枚催淚彈，問警方事後有否聯絡醫管局，為伊院內可能已受化學物污染的衣物安排特別清洗。李家超回應稱，醫院已安排環境清潔，並陸續更換空調抽風及醫用壓縮氣體等系統的過濾網裝置，但他卻沒有回應提問中有關衣物的問題。

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