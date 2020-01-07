《禁蒙面法》上訴周四聆訊　烈顯倫：原審裁決對香港是「災難性」 (16:36)

稱蒙面暴徒可拒透露身分 增調查難度

反修例風波由去年6月起至今已約7000人被捕。烈顯倫在文章中指出，由於警方需在作出拘捕後48小時內蒐羅證據提出起訴，當被捕人數眾多，而且在非常時期，警方難以正常方式調查，「那些知悉自己權利的蒙面暴徒，被捕後可拒絕透露身分」，增加警方調查難度。烈顯倫稱，「經歷了7個月動盪後，沒有一個人就嚴重罪行被定罪：這是徹底背棄（abnegation）了法治」。

高院裁定透過《緊急情況規例條例》就其賦權行政長官會同行政會議，在任何危害公共安全情況時訂立規例，並不符合《基本法》規定。烈顯倫認為這是謬誤，稱1922年當局制定《緊急權力條例》時，並沒有以任何方式「授權」其權力，當局只是通過了一項法律來處理當時的情況、即本港大罷工，而行政部門可按條例處理公共危險情況，在當時來說是應付霍亂流行、乾旱、1931年抗日運動以及六七暴動。

應付異常情況 引用《緊急情況規例條例》唯一有效權力

去年10月《緊急情況規例條例》仍在成文法中完好無損，在主權移交時亦沒有條例違反《基本法》。行政長官會同行政會議遂以此應對普遍存在的公共危險，以協助警員識別罪犯，並對那些欲參加非法集會的人有威懾作用；加上特區的正常立法職能已經破裂，警方的資源已接近極限，烈顯倫認為普通法律和現行的法律程序不足以應付特殊情況，而應付異常情況的唯一有效權力，就是由行政長官會同行政會議引用《緊急情況規例條例》。

烈顯倫稱，法庭在審訊期間，審視與《基本法》正確解釋無關的海外案件，扼殺了通過《緊急情況規例條例》，令特首無法及時採取適當措施，結果少數立法會議員在法院的「協助和教唆」下，廢除了一項「重要及有效」法例，這對現時香港的情況是非常不利。

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