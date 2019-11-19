禁蒙面法裁違憲 警暫停執行 特首行會以「危害公安」引緊急法立法 同裁違基本法

緊急法訂立規例 罰則與附屬法例不同

高院法官林雲浩和周家明頒下判辭，首先剖析由行政長官會同行政會議以「危害公安」理由，援引《緊急法》訂立《禁蒙面法》是否違憲。判辭指出，緊急法訂立的規例，容許行會設終身監禁等罰則，與附屬法例規定，最高監禁半年和罰款5000元的罰則不同，而規例首次涉及蒙面議題，與附屬法例的概念根本不同。

授予行會權力極之完整

立會控制能力不穩 不符憲制秩序

判辭表示，在「危害公安」的情况下，行政長官援引緊急法訂立規例的做法，令緊急法涵蓋的範疇極闊，授予行會的權力極之完整，但實施的條件極不明確和主觀，立法會從中的控制能力不穩，不符基本法的立法和行政憲制秩序。至於「緊急情况」援引緊急法立例的情况，法庭不作任何裁定。

禁蒙面法有效阻止蒙面「壯膽」犯法

對權利限制超乎立法目的所需

判辭另一重點是禁蒙面法是否違憲，高院法官接納政府一方觀點，認為條例和維持社會秩序的目的有合理扣連，能有效阻止蒙面示威者因「壯膽」而犯法，但禁蒙面法第3條在未經批准的集結、以及按《公安條例》合法舉行的集會中禁止蒙面，均超乎立法目的所需，不符合相稱性。

法官提到，不獲批准的集會有可能和平收場，政府不能因為暴力示威者全都蒙面，就斷定蒙面的人都是暴力示威者；因此相關示威中蒙面的規定，直接干預市民的私隱權、言論自由和平集會的權利，同時屬於違憲。

賦權警察要求市民除罩 超越維護法紀比例

而禁蒙面法第5條指出，警察有權要求市民除下口罩，拒絕也屬犯法，可判囚6個月及罰款1萬元，法庭亦指出「不符合相稱性標準」，條文賦權警員在任何公眾地方、隨機要求市民除面罩，但英國警員只能在特定公眾安全風險下這樣做，反映條文賦予的警權已超越維護法紀的比例。

警引用拘逾560人 多同涉其他罪行

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨在記者會表示，警方現開始暫停就禁蒙面法執法，並認為禁蒙面法有助警方執法，可避免有人在面罩下為所欲為。另截至11月15日，警方引用禁蒙面法拘捕560多人，絕大部分同時涉及非法集結等罪行被捕，只有3人是單純因涉及干犯禁蒙面法被捕，一人已被落案檢控。

行會成員、資深大律師湯家驊相信政府會尊重法庭裁決，即時停止有關禁蒙面法檢控，並撤銷已展開的檢控。他說禁蒙面法失效對「止暴制亂」影響不大，因為多數被告同時被控非法集結、暴動等罪行，相關檢控必然繼續。

【案件編號：HCAL2945、2949/19 】

明報記者

（反修例風暴）