警稱示威者昨上水圖襲途人　近40人被捕 (20:11)

警察公共關係科警司劉肇邦指出，昨日有暴徒在遊行路線沿途破壞商舖，又稱主辦單位下午3時25分通知警方遊行已於3時05分結束，之後活動與主辦者無關。他表示，警方在3時至4時呼籲遊行人士和平離開，否則可能涉嫌參與非法集結。至4時10分，有人在遠離遊行終點的上水中心附近築傘陣包圍一名途人意圖襲擊他，於是警方封鎖現場調查並拘捕近40人，強調是有人意圖襲擊途人及破壞社會安寧才執法。

提3刑毁縱火案 斥「暴徒」行為無異於黑社會

劉肇邦又提及3宗案件，包括兩名男童在將軍澳毁壞視障人士過路設施及今凌晨一間餐廳被投擲汽油彈縱火，形容前者行為惡劣，後者襲擊與自己持不同意見的店舖，行為「與黑社會無異」。另一宗發生於上月28日，一名19歲男子在上水襲擊途人，警方搜屋時發現其寓所內有急救員反光背心，他說，警方擔心「別有用心的人」會混入急救員或記者群中從事不法行為。

警方在片中始終沒提及昨日在上水圍捕中實際拘捕數字及牽涉罪名，以及近40人中是否全都涉及「意圖襲擊途人」。北區區議員林子琼今午向本報表示，，昨日共有42人在上水被捕，全部涉嫌非法集結，一人另涉襲警。

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