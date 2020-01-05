【上水和你行】民主黨譴責警方擅自宣布遊行結束　毫無警告下圍捕市民 (20:03)

警方則在facebook表示，上水公眾遊行主辦單位於下午2時50分已宣布結束活動，但仍有群眾聚集於上水中心一帶。警方多次警告現場的人離開，部分人拒絕聽從指示，其後有示威者於上水中心附近設置傘陣及包圍途人，破壞社會安寧。警方稱，為免情況惡化約於4時15分採取行動，截停及拘捕涉嫌非法集結者。

民主黨表示，遊行在下午2時半開始，有超過1萬名市民參與，根本無可能在出發後20分鐘宣布結束，但警方聲稱民主黨在下午2時50分已宣布遊行結束。民主黨稱，遊行隊伍隊頭大約在下午3時半才走過遊行終點，即港鐵上水站A3出口。

民主黨指出，一直呼籲市民和平散去，但遊行人數眾多，警方亦在通往上水站的天橋派駐大量警察，並進行搜查，令遊行市民難以在短時間散去。民主黨多次要求警方容許市民有充足時間散去，但警方在毫無警告情況及先兆下，突然圍捕在上水中心附近市民及和平遊行市民，明顯是濫捕，屬元旦大遊行銅鑼灣濫捕翻版，民主黨予以嚴厲譴責。

民主黨又說，今日遊行和平有序進行，警方應履行承諾，不調派防暴警接近集會場地及遊行路線，但遊行期間，在集會場地不足10米以外，有接近50名防暴警不斷巡邏，更在集會場地附近展示水炮車及裝甲車，目的是想震懾正在合法遊行的市民，民主黨強烈譴責警方破壞協議；另亦強烈批評警方以主辦方宣布遊行結束作為濫捕藉口，反指遊行人士屬非法集結，旨在分化遊行舉辦者與遊行市民。

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