IG網店代購名牌袋涉騙50萬元　事主全額付款收假貨 (16:19)

記者會上7名事主現身，其中6人透露懷疑受騙過程，多人表示涉事IG網店「好真」，如經常發布生活動態，分享歐洲直銷店行情，有逾萬名追蹤粉絲，而且在網上討論區未見「負評」，於是信以為真。

其中一名事主B小姐表示，一向有網購習慣，但也誤墮網上騙局，她2019年底以1.8萬元在某IG網店訂購名牌手袋，該手袋在專門店售賣2萬多元，她認為網店訂價「正路」，不虞有詐下便付一半訂金，B小姐稱曾要求對方當面交收現貨，詎料對方稱因反修例運動導致交通混亂，因此不能面對面交收，只能以速遞方式寄出，惟B小姐收件後發現，發貨地址來自廣州白雲區皮具城，貨品質素亦與真貨相差甚遠。

尹兆堅認為，接近農曆新年，市民購物意欲大增，擔心網上騙局情況更甚，促請警方及海關網上巡邏，發現似疑騙案時應主動「放蛇」。

本報正就上述事件向警方及海關查詢。

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