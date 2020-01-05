IG網店代購名牌袋涉騙50萬元　事主全額付款收假貨 (16:19)

近年網購興起，以社交媒體Instagram經營的網店（IG Shop）湧現，當中或藏消費騙局。民主黨立法會議員尹兆堅今日（5日）召開記者會，表示2019年聖誕至今接獲約45人求助，稱經IG網店代購名牌手袋，當全額付款後，收貨時卻發現是假貨，而網店報稱的實體店地址亦是虛報，追討無門下報警及向海關投訴，並找議員求助。目前事主均為女性，涉款金額由2000多元至6萬元不等，共涉及近50萬元。
記者會上7名事主現身，其中6人透露懷疑受騙過程，多人表示涉事IG網店「好真」，如經常發布生活動態，分享歐洲直銷店行情，有逾萬名追蹤粉絲，而且在網上討論區未見「負評」，於是信以為真。
其中一名事主B小姐表示，一向有網購習慣，但也誤墮網上騙局，她2019年底以1.8萬元在某IG網店訂購名牌手袋，該手袋在專門店售賣2萬多元，她認為網店訂價「正路」，不虞有詐下便付一半訂金，B小姐稱曾要求對方當面交收現貨，詎料對方稱因反修例運動導致交通混亂，因此不能面對面交收，只能以速遞方式寄出，惟B小姐收件後發現，發貨地址來自廣州白雲區皮具城，貨品質素亦與真貨相差甚遠。
尹兆堅認為，接近農曆新年，市民購物意欲大增，擔心網上騙局情況更甚，促請警方及海關網上巡邏，發現似疑騙案時應主動「放蛇」。
本報正就上述事件向警方及海關查詢。
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