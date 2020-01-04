民權觀察：3名觀察員元旦被捕昨夜獲釋候查　促警方交還檢走物品 (16:39)

相關報道：【元旦遊行】民權觀察︰3觀察員銅鑼灣被捕 譴責警濫捕促放人 警：拘捕截查非針對性

民權觀察指出，1月1日派出了17位人權觀察員記錄及觀察由民陣舉辦的元旦大遊行，警方當日傍晚中止遊行後，於銅鑼灣崇光百貨外進行大範圍及大規模的圍捕行動，3名在現場正進行觀察工作的人權觀察員被警方以參與非法集結的罪名拘捕。

民權觀察重申，警方以參與非法集結的罪名拘捕人權觀察員是無理及濫用權力，並嚴重違反國際人權準則；而扣查觀察員的物品，特別是觀察員的智能電話及用於搜集證據的錄影設備，更是嚴重抵觸政府保障、尊重人權觀察員的工作和資訊自由的責任。

民權觀察引述聯合國和平集會和結社自由權利問題特別報告員及法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員於2016年的報告指出，觀察員有權記錄集會，包括有權記錄執法行動和當局人員對其進行記錄的互動情況，並指出當局應保障此權利，有責任禁止和懲罰未經正當程序沒收、扣押或銷毁相關筆記、影音或記錄器材的行為。

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