教協中環集會抗「白色恐怖」　獨眼教師：教師須有政治立場 (21:04)

【21:04】大會宣布有2萬人參加今晚集會。

【20:30】2019年6月12日金鐘衝突中右眼受傷、視力剩餘2.5%的拔萃女書院通識科教師楊子俊亦有出席集會，認為教師必須有政治立場，學生需要「有血有肉」的教師，若經歷半年社會事件仍說「不知道」，學生不會尊敬這樣的教師，呼籲同工不要懼怕，無論持什麼立場，也要放膽發言，只要團結一致，可「解散白色恐怖」。

【20:23】教協會長馮偉華於集會前見傳媒指出，教育局近日打壓教育界，加強對教育界操控，試圖令學生只接受某部分信息，於教育界專業「講不通」，教育界不會接受。

任教中文科逾28年的中學教師Sugar（化名）表示，近期被投訴的教師數目很多，眼見社會不公義、警暴無休止，感到十分「痛心」。她說，作為教育界要守護良知，對於近日有教師被打壓投訴感「十分憤怒」，認為教師敢於發聲，卻遭無理無理打壓。她稱幾年前認為教育局長楊潤雄是「比較有良心的官員」，近日對他十分失望，認為他把香港現時的面對的問題推卸給教育界。

23歲大學生陳小姐（化名）今日出席集會希望感謝教師，慶幸有他們教出現時90後和00後學生，願意「為正義」走上街頭，否則現今學生或只懂待在家中，只顧自己，故「多謝老師是基本」。

集會參加者坐滿愛丁堡廣場，立法會議員毛孟靜、黃碧雲、郭榮鏗等，以及理大應用社會科學系助理教授鍾劍華、中文大學政治與行政學系副教授馬嶽等亦有出席。

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