男保安元旦日被捕　辯方投訴遭警笠頭拳打被迫叫「警察加油」 (18:35)

被告李浩洋（21歲）報稱為保安員，辯方透露他是示範單位展覽員，出庭時左手肘貼上紗布。控罪指出，被告1月1日在旺角花園街18號外抗拒執行職責的警員A。

據悉，警方當晚11時在案發一帶掃蕩，追查3名從煙廠街跑出的男子。被告身穿灰衣，惹來警員懷疑，當時他和警員有眼神接觸，警員喊「不要動」，被告向豉油街方向逃跑。警員最後把被告按在地下制服，其間被告劇烈掙扎，向警員揮動雙手及撞膊頭，背包被搜出黑衣及頭盔等。

控方申請將案件押後，以待調查。控方不反對被告保釋，但要求法庭頒布宵禁令及禁足令，辯方稱被告間中要通宵工作。署理總裁判官羅德泉批准被告以2000元保釋，其間不准離港、須守禁足令等。禁足範圍涵蓋港鐵旺角站出口、洗衣街及上海街等。

辯方投訴，被告羈押在旺角警署時受酷刑對待，包括被警員要求「兔仔跳」、笠上頭套拳打20至30分鐘及叫撐警口號。辯方稱，律師向警署值日官投訴時，值日官不肯把投訴事項記在流水簿。

辯方在庭外指出，被告被警員打至頭暈，依稀記得被要求叫「警察加油」及「警察萬歲」。

另外，同晚一名便衣警員巡經旺角受襲，一名19歲男學生被捕。網絡片段顯示，他被制服時高呼「我無打人」。涉案男生李俊賢（19歲）今午被控一項襲擊在正當執行職務的警務人員罪，他仍然留院，案件押後至下周三（8日）或更早出院日再訊，其間還押看管。

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