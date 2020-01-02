裝修工涉以硬物「私了」清路障男　官頒令禁披露事主身分 (16:03)

首宗涉「私了」清路障男的案件，被告梁啟樂（33歲）報稱是裝修工人，被控一項有意圖而傷人罪。控罪指出，被告2019年12月1日在旺角道與彌敦道交界意圖使男子X身體受嚴重傷害。控方呈上閉路電視截圖，形容被告施襲的手法兇殘。

第2宗涉及「私了」的案件起訴一男一女，為無業的羅偉華（56歲）及服裝店銷售員黃綺婷（22歲）。兩人同被控一項有意圖而傷人罪，男被告另被控一項有意圖而傷人罪。

控罪指出，兩人2019年10月6日在旺角亞皆老街近西洋菜南街，連同其他人使男子X身體受嚴重傷害；男被告另被控使男子Y受傷。據悉事主X是內地遊客，男被告持指揮棒毆打X及Y，女被告則將X推落地及持雨傘遮掩。

上述兩宗案件中，控方稱基於案件性質及事主意願，向法庭申請禁止報道令，不准任何人發布能辨認事主身分的資料，包括姓名、地址及職業。辯方不反對，署理總裁判官羅德泉遂頒下命令。羅官下令被告還押候訊，以待控方調查。

男被告羅偉華投訴被捕後，遭便衣警以「雷射筆」射眼睛一分鐘，羅官記錄在案。

第3宗案件起訴調酒師沈俊傑（19歲）一項縱火罪，控罪指出他2019年11月3日在旺角站C1出口外，用火摧毀屬於港鐵公司的旺角站出口。據悉有片段拍到被告點燃火頭，火勢延續20分鐘。

辯方透露被告要照顧七旬祖父母。羅官批准他以2萬元現金、加上女友3萬元人事擔保，須守宵禁令及不准離港等保釋。案件押後至3月12日再訊，以待控方索取損毀報告。

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