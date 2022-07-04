約旦王儲婚禮　多國王室貴賓到賀

約旦王儲於2023年6月1日在首都安曼舉行婚禮，王儲Hussein迎娶沙特商人之女Rajwa。這場世紀婚禮邀請了多國王室成員及貴賓出席觀禮，包括英國王儲伉儷威廉及凱特、美國第一夫人吉爾、丹麥王儲伉儷等。【6月2日報道：約旦王室世紀婚禮 王儲迎娶沙特新娘】

Hussein是約旦國王阿卜杜拉二世的長子，2016年畢業於美國喬治城大學，2017年從英國著名桑德赫斯特皇家軍事學院畢業後在軍隊服役。新娘子Rajwa是一名建築師，畢業於美國雪城大學，曾在洛杉磯的建築公司工作，現於沙特一間設計工作室工作。