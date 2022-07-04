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約旦王儲婚禮　多國王室貴賓到賀

約旦王儲於2023年6月1日在首都安曼舉行婚禮，王儲Hussein迎娶沙特商人之女Rajwa。這場世紀婚禮邀請了多國王室成員及貴賓出席觀禮，包括英國王儲伉儷威廉及凱特、美國第一夫人吉爾、丹麥王儲伉儷等。【6月2日報道：約旦王室世紀婚禮 王儲迎娶沙特新娘

Hussein是約旦國王阿卜杜拉二世的長子，2016年畢業於美國喬治城大學，2017年從英國著名桑德赫斯特皇家軍事學院畢業後在軍隊服役。新娘子Rajwa是一名建築師，畢業於美國雪城大學，曾在洛杉磯的建築公司工作，現於沙特一間設計工作室工作。

  • 相片日期：2023年6月2日
    約旦王儲Hussein（右）迎娶沙特新娘Rajwa（左）。（路透社）
    約旦王儲Hussein（右）迎娶沙特新娘Rajwa（左）。（路透社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    約旦王儲Hussein（左）迎娶沙特新娘Rajwa（右）。（路透社）
    約旦王儲Hussein（左）迎娶沙特新娘Rajwa（右）。（路透社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    約旦王儲Hussein（右）與沙特新娘Rajwa（中）簽署結婚文件。（路透社）
    約旦王儲Hussein（右）與沙特新娘Rajwa（中）簽署結婚文件。（路透社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    約旦王儲Hussein（右）與沙特新娘Rajwa（左）。（法新社）
    約旦王儲Hussein（右）與沙特新娘Rajwa（左）。（法新社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    約旦王儲Hussein（右）與沙特新娘Rajwa（左）切結婚蛋糕。（路透社）
    約旦王儲Hussein（右）與沙特新娘Rajwa（左）切結婚蛋糕。（路透社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    約旦王儲Hussein（右）與沙特新娘Rajwa（左）兩人齊切結婚蛋糕。（路透社）
    約旦王儲Hussein（右）與沙特新娘Rajwa（左）兩人齊切結婚蛋糕。（路透社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    沙特新娘Rajwa（左）由約旦王子Hashem（右）帶領下進入會場。（法新社）
    沙特新娘Rajwa（左）由約旦王子Hashem（右）帶領下進入會場。（法新社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    沙特新娘Rajwa（左）由約旦王子Hashem（右）帶領下進入會場。（法新社）
    沙特新娘Rajwa（左）由約旦王子Hashem（右）帶領下進入會場。（法新社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    約旦國王阿卜杜拉二世（右）與王后Rania（左）。（路透社）
    約旦國王阿卜杜拉二世（右）與王后Rania（左）。（路透社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    約旦王后Rania（路透社）
    約旦王后Rania（路透社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    約旦公主Iman（路透社）
    約旦公主Iman（路透社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    英國王儲威廉（右）及王妃凱特（左）出席約旦王儲婚禮。（法新社）
    英國王儲威廉（右）及王妃凱特（左）出席約旦王儲婚禮。（法新社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    英國王儲威廉（右）及王妃凱特（左）。（路透社）
    英國王儲威廉（右）及王妃凱特（左）。（路透社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    英國王儲威廉（前）及王妃凱特（後）出席約旦王儲婚禮。（路透社）
    英國王儲威廉（前）及王妃凱特（後）出席約旦王儲婚禮。（路透社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    美國第一夫人吉爾（左）及女兒Ashley出席約旦王儲婚禮。（路透社）
    美國第一夫人吉爾（左）及女兒Ashley出席約旦王儲婚禮。（路透社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    西班牙前國王卡洛斯一世（右，坐輪椅者）與西班牙前王后Sofia出席約旦王儲婚禮。（法新社）
    西班牙前國王卡洛斯一世（右，坐輪椅者）與西班牙前王后Sofia出席約旦王儲婚禮。（法新社）
  • 相片日期：2023年6月2日
    比利時國王（左）與比利時伊利沙伯公主（右）出席約旦王儲婚禮。（路透社）
    比利時國王（左）與比利時伊利沙伯公主（右）出席約旦王儲婚禮。（路透社）