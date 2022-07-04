約旦王儲婚禮　多國王室貴賓到賀

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約旦王儲Hussein（右）迎娶沙特新娘Rajwa（左）。（路透社）
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約旦王儲Hussein（左）迎娶沙特新娘Rajwa（右）。（路透社）
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約旦王儲Hussein（右）與沙特新娘Rajwa（中）簽署結婚文件。（路透社）
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約旦王儲Hussein（右）與沙特新娘Rajwa（左）。（法新社）
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約旦王儲Hussein（右）與沙特新娘Rajwa（左）切結婚蛋糕。（路透社）
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約旦王儲Hussein（右）與沙特新娘Rajwa（左）兩人齊切結婚蛋糕。（路透社）
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沙特新娘Rajwa（左）由約旦王子Hashem（右）帶領下進入會場。（法新社）
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沙特新娘Rajwa（左）由約旦王子Hashem（右）帶領下進入會場。（法新社）
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約旦國王阿卜杜拉二世（右）與王后Rania（左）。（路透社）
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約旦王后Rania（路透社）
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約旦公主Iman（路透社）
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英國王儲威廉（右）及王妃凱特（左）出席約旦王儲婚禮。（法新社）
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英國王儲威廉（右）及王妃凱特（左）。（路透社）
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英國王儲威廉（前）及王妃凱特（後）出席約旦王儲婚禮。（路透社）
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美國第一夫人吉爾（左）及女兒Ashley出席約旦王儲婚禮。（路透社）
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西班牙前國王卡洛斯一世（右，坐輪椅者）與西班牙前王后Sofia出席約旦王儲婚禮。（法新社）
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比利時國王（左）與比利時伊利沙伯公主（右）出席約旦王儲婚禮。（路透社）