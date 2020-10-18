泰國示威Q&A：「三指禮」象徵？何謂「奶茶聯盟」？ (21:34)

Q：幾時開始？

A：憲法法院2月以收受違法捐贈為由，裁定解散受年輕人歡迎、第二大反對黨「未來前進黨」，多個大學校園即爆發示威。示威後來因新型冠狀病毒疫情沉寂，6月因流亡柬埔寨的泰國異見者旺差倫失蹤，再度掀起大規模集會及示威。

相關報道：柬警調查泰籍異見者失蹤（6月10日）

Q：民眾訴求？

A：示威者初期已提出三大訴求，包括：

一. 解散國會重新大選

二. 修憲

三. 停止打壓政治異見

學生團體「法政與遊行聯合陣線」於8月對改革君主制提出十大訴求，包括廢除最高刑罰為監禁15年的侮辱王室罪等。示威者強調並非希望推翻君主制，而是希望其趨向現代化。

Q：泰國頒緊急狀態令內容？

A：泰國緊急狀態令在本月15日凌晨4時生效，禁止5人或以上的政治集會，允許當局沒收「涉嫌引致緊急狀態的電子通訊設備、數據和武器」，禁止發布可能影響國家安全的新聞和網上消息等。

Q：「三指禮」象徵？

A：「三指禮」象徵反抗威權獨裁，以表達對民主支持。此手勢被指源自電影《飢餓遊戲》。

Q：何謂「奶茶聯盟」（#MilkTeaAlliance）？

#奶茶聯盟（#MilkTeaAlliance）起源於今年4月的「#nnevvy」中泰鍵盤大戰，泰國網民挺身捍衛「台灣不是中國大陸的一部分」理念，並以絕佳幽默感擊退大陸網軍，及後泰國網民聯合包括台灣、香港等地網民組成聯盟，由於各地有其特色奶茶飲料，故作「奶茶聯盟」。

知多啲：#奶茶聯盟 #nnevvy 泰港connect是美麗誤會？（4月19日）

（明報資料/路透社/自由時報）

泰國反政府示威 相關報道：

10月19日：警查4傳媒一示威組織反政府示威報道涉違緊急法

10月19日：泰警舉「三指禮」 網民讚勇敢籲「勿讓工作泯滅人性良知」

10月18日：政府封交通 泰2萬人遍地開花示威

10月17日：泰警射水炮 示威者傘陣抵擋 泰王：國家需愛國家和君主制的人民

10月16日：泰頒緊急法 拘3示威領袖 禁5人以上政治集會 曼谷千人毋懼續抗爭

10月15日：一度與「保王黨」衝突 「三指禮」迎泰王 泰示威者政總外紮營留守

10月14日：泰王雨中現身 曼谷示威未息

圖輯：泰國反政府示威