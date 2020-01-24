新冠肺炎｜比利時103歲退休醫生花園散步為疫情籌款　目標走畢全馬馬拉松路程 (18:30)

新型冠狀病毒疫情肆虐全球，比利時布魯塞爾103歲退休醫生Alfons Leempoels近日受英國一名100歲退役老兵為疫情籌款啟發，亦打算出一分力，因而展開在住所花園繞圈散步的計劃，希望能在本月累計走完相當於全馬馬拉松的路程，為研究新冠肺炎治療方法的科學家籌款。
Alfons Leempoels表示，他打算每天早上在花園散步3個圈、中午走3個圈、黃昏則走4個圈，目標每天共散步10個圈，每圈145米，希望能在1個月內累計散步42.2公里。他說，為免計漏圈數，每當走完一圈，他就會將一支木棒放在碗內。
Leempoels稱，他是受英國退役老兵穆爾（Tom Moore）啟發，希望為比利時魯汶大學（KU Leuven）附屬醫院籌款。穆爾早前於住所花園散步繞圈100次，為英國國民保健服務（NHS）籌得逾3300萬英鎊（約3.2億港元）。
Leempoels目前已走完三分之一路程，籌得6000歐元（約5.3萬港元），他說：「我對能為對抗新冠肺炎疫情貢獻感到開心。」
（路透社）
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