新冠肺炎｜比利時103歲退休醫生花園散步為疫情籌款　目標走畢全馬馬拉松路程 (18:30)

Alfons Leempoels表示，他打算每天早上在花園散步3個圈、中午走3個圈、黃昏則走4個圈，目標每天共散步10個圈，每圈145米，希望能在1個月內累計散步42.2公里。他說，為免計漏圈數，每當走完一圈，他就會將一支木棒放在碗內。

Leempoels稱，他是受英國退役老兵穆爾（Tom Moore）啟發，希望為比利時魯汶大學（KU Leuven）附屬醫院籌款。穆爾早前於住所花園散步繞圈100次，為英國國民保健服務（NHS）籌得逾3300萬英鎊（約3.2億港元）。

Leempoels目前已走完三分之一路程，籌得6000歐元（約5.3萬港元），他說：「我對能為對抗新冠肺炎疫情貢獻感到開心。」

（路透社）

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