曼谷周五起禁酒10日防疫　芭堤雅封城21日 (22:00)

泰國3月26日起進入緊急狀態至4月底，商場、娛樂場所、學校、運動場館和公園關閉，4月3日起更實施宵禁。政府已取消4月13至15日的新年潑水節連假，但部分人可能仍會慶祝。曼谷市政府今日宣布，4月10至20日實施禁酒令，禁止所有商家售賣酒精飲品。清邁昨（8日）已頒布禁酒令，同樣在4月10至20日禁賣酒；東北部的沙功那空府亦已從3月31日開始禁酒至4月16日；芭堤雅所在的春武里府則禁止晚上6時至翌日早上6時賣酒。

此外，繼布吉封島後，另一度假勝地芭堤雅今起封城21天，只有當地居民及在當地工作的人可以進入，走在芭堤雅街上必須戴口罩。

泰國今新增54宗確診個案及多兩人死亡，累計2423宗病例，32人死亡。

（曼谷郵報/中央社）

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