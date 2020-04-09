美多地憂重用購物袋播毒解禁即棄膠袋　環團恐膠污染惡化 (21:45)

加州、康涅狄格州、特拉華州和紐約州等已禁用或限制使用即棄型膠袋。但由於憂慮傳播病毒，緬因州長米爾斯（Janet Mills）早前宣布推遲膠袋禁令的生效日期至2021年1月15日；新罕布什爾州長蘇勞勞（Chris Sununu）指示商戶再使用膠袋；三藩市的公共衛生部門更禁止商戶容許客人使用自備購物袋、杯或其他可重用物品。

疫情下民眾多購買外賣食物等，環保支持者憂慮這會令多年來解決塑膠污染問題的努力開倒車。西雅圖一間餐廳東主夸德羅斯 （Glen Quadros）採用的外賣用具雖可生物降解，但成本是塑膠製品3倍，亦開始難以尋找貨源。

塑膠業正向美國聯邦政府施壓，要求政府推翻禁止即用即棄塑膠的規定，指可重用購物袋是病毒的載體。綠色和平引述研究反駁，指病毒在塑膠表面存活的時間最長。

（今日美國）

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